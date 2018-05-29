Штайнмаєр сподівається на активізацію «нормандського» процесу

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр наголосив на важливості «нормандського» процесу для уникнення подальшої ескалації ситуації на Донбасі та на виконанні Мінських домовленостей.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр сподівається на активізацію переговорів у «нормандському» форматі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві.

«Що стосується ситуації на сході України, то я сподіваюся все таки, що після тих переговорів, які ми мали в Берліні, які ви провели із федеральним канцлером (Ангелою Меркель), президентом Еммануелем Макроном у Аахені. Я думаю, що всі ці переговори, і розмова канцлера (з президентом РФ Володимиром Путіним) у Сочі сприятимуть активізації «нормандського» процесу», - сказав він.

Штайнмайєр наголосив на важливості «нормандського» процесу для уникнення подальшої ескалації ситуації на Донбасі та на виконанні Мінських домовленостей.

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня Порошенко заявив про узгодження та координацію кроків з канцлером Німеччини Меркель і президентом Франції Макроном щодо проведення зустрічі в «нормандському форматі» найближчим часом, найімовірніше - в Парижі.

11 травня Порошенко повідомив, що така зустріч може відбутися на початку червня.

Порошенко заявляв, що його переговори з канцлером Німеччини і президентом Франції у німецькому Аахені 10 травня були необхідні, щоб «дотиснути» Росію в питанні розгортання миротворчої місії на Донбасі і виведення окупаційних військ з території України.

Сьогодні, 29 травня, Порошенко заявив, що 1 червня заступник глави його адміністрації виїжджає до Берліна для підготовки зустрічі лідерів країн «нормандського формату».