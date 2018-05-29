"Рішення буде ухвалено найближчим часом": Порошенко поділився очікуваннями щодо миротворців ООН на Донбасі

Порошенко «твердо» розраховує на відповідне рішення Радбезу ООН.

Президент України Петро Порошенко «твердо» розраховує, що рішення Ради Безпеки ООН щодо розгортання миротворців на Донбасі буде ухвалено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції за результатами переговорів з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві.

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«За моїм дорученням міністр закордонних справ України Павло Клімкін зараз перебуває в Нью-Йорку. Сьогодні о 15.00 (за київським часом) розпочинається засідання Радбезу ООН, присвячене Україні. Пан Клімкін буде там робити доповідь», - зазначив Порошенко.

«Ми дякуємо Німеччині за участь, і дуже важливо почути позицію російського представника», - додав президент.

«Ми дуже твердо розраховуємо, що рішення про миротворців має бути прийняте найближчим часом», - наголосив Порошенко.