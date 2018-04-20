Турчинов заїхав Клюєву, Клюєв подряпав Волинця, Бокий погрожував Юлі зірвати прироблену косу

На вулиці звучали бравурні мелодії неосовєтського пісенного жанру. Слова були приблизно такі: «Росія, Білорусь, Молдова - теж Батьківщина моя».

Що й казати, організатори шоу постаралися обставити подію і підготувати відповідний пісенний епос під створення реваншистської коаліції. Хвилин за десять до засідання маніфестанти провели в Раду «народного прем`єра». Все було чинно. До речі, задумку з проводами “майже прем`єра” “регіонали” чи не під копірку списали з подій Помаранчевої революції.

Втім, багато що з подій минулих років повторюється, хоч і не з таким розмахом. Ось, скажімо, бійка, що спалахнула в перші ж хвилини після відкриття сесії. Олександр Турчинов (БЮТ) вліпив, страшно сказати, по одному з найдорожчих облич України – по обличчю Андрія Клюєва (Партія регіонів). Буквально за п`ятнадцять хвилин в кулуарах інший «бютовець» Михайло Волинець демонстрував роздряпаний лікоть і говорив: «Бачите, це мене Клюєв подряпав».

Мимоволі згадується, як у минулому парламенті Григорій Суркіс показував на свій, дорогий, злегка прим`ятий черевик – мовляв, Юлія Тимошенко сотворила над ним «наругу».

Поступово серед депутатів нинішнього скликання виробляються правила боротьби для екстремальних ситуацій в сесійному залі. Ось, наприклад, молодший Янукович вже через півгодини після початку засідання зняв краватку. Йому, мабуть, пояснили, що краватка в такій ситуації - аксесуар абсолютно непотрібний.

Олександр Мороз, відкрив сесію і оголосив про розпад старої і створення антикризової коаліції. Партія регіонів показала непогану організованість, закривши своїми широкими плечима підходи до Мороза, який їм дорого обійшовся, проте БЮТ з «Нашою Україною» теж проявили винахідливість. Вони пустили в хід мегафони з вбудованими сиренами. Варто було Морозу відкрити рот, як лунало таке завивання, що вуха глухнули.

Олег Белорус розповідав про сценарії переобрання спікера. Юрій Ключковській оголосив, що НУ сьогодні звернеться до Адміністративного суду з позовною заявою про незаконні дії Голови Верховної Ради України Олександра Мороза щодо припинення діяльності коаліції демократичних сил і оголошення про створення антикризової коаліції (за Конституцією, член коаліції повинен повідомити про свій вихід партнерів за 10 днів, і лише після цього її можна розформувати).

Біля трибуни - скупчення народних депутатів БЮТ, це у них такий попереджувальний захід, щоб нова ніби коаліція не почала обирати керівництво Верховної Ради. Члени фракції КПУ і Партії регіонів читали. Цікаво, що у одного з них помітила заголовок передовиці «Спікер як третя найдавніша». У кулуарах продовжують змагатися в дотепності на предмет спікерства Мороза.

Хтось з соціалістів продовжує переконувати, що грошей за спікерство патрона вони не брали. Роман Безсмертний на брифінгу, Давид Жванія в кулуарах спокійно говорять, що країні буде важко, але, швидше за все, доведеться провести дострокові вибори. Загалом те, що в парламенті багато хто не бажає бачити прем`єром Януковича, відчувалось в повітрі.

А ось і Тимошенко показалася. В оточенні Богдана Губського і Андрія Шкіля. Іван Бокий (СПУ) не дає їй сказати слова. Він скривджено, абсолютно по-дитячому, не соромлячись телекамер, показує свій забруднений піджак, скаржиться, що це її фракція облила його, і погрожує зірвати їй «прироблену косу». Юлія Володимирівна поблажливо слухає, Губський приготувався до оборони. Нарешті, Бокий тікає. Він сьогодні поряд з антигероєм, і йому ніхто не співчуває.

Маша Міщенко