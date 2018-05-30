Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону

Президент переконаний в тому, що "навряд чи Москва заспокоїться".

Президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналістові Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку», - написав президент.

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Порошенко вважає, що українські правоохоронні органи «з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні».

«Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.