Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону
Президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналістові Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
«Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку», - написав президент.
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Порошенко вважає, що українські правоохоронні органи «з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні».
«Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.