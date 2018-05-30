Порошенко доручив надати Бабченку та його родині цілодобову охорону

18:49, 30 травня 2018
Політика
516 0
Бабченко прийшов сьогодні на брифінг СБУ / фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко доручив надати російському опозиційному журналістові Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Вітаю Службу безпеки України з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку», - написав президент.

Читайте також"Інакше не можна було": Бабченко вибачився перед колегами та дружиною і подякував СБУ

Порошенко вважає, що українські правоохоронні органи «з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії та всім проявам гібридної війни в Україні».

«Навряд чи Москва заспокоїться - доручив надати Аркадієві та його родині цілодобову охорону», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: "Вбивство" у Києві Аркадія Бабченка
Теги: #Петро Порошенко#Аркадій Бабченко