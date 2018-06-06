У Москві підтвердили дату зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки" у Берліні - 11 червня

У російському відомстві також повідомили, що буде обговорюватися питання розгортання миротворчої місії на Донбасі.

У Міністерстві закордонних справ Росії підтвердили дату і місце зустрічі в «нормандському форматі» на рівні керівників зовнішньополітичних відомств - України, Німеччини, Франції й Росії - 11 червня в Берліні.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін.

«Так, зустріч планується 11 червня», - сказав Карасін.

При цьому, відповідаючи на запитання, чи буде обговорюватися питання розгортання миротворчої місії на Донбасі, він зазначив, що обговорюватимуться «всі теми».

«Усі теми, які на порядку денному українського врегулювання, української кризи, будуть обговорюватись. Закритих тем немає. «Нормандський формат» для цього і створено», - наголосив російський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня президент України Петро Порошенко заявив про узгодження і координації кроків з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції на початку червня, швидше за все - в Парижі.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про готовність провести зустріч голів МЗС країн «нормандської четвірки» 11 червня в Берліні. За його словами, однією з головних тем зустрічі має стати введення миротворчої місії ООН на сході України.