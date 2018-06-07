Новий аудитор НАБУ Василенко: мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання

"Я налаштований конструктивно. Вважаю, що тут не повинно бути ніякої конкуренції, повинна бути співпраця", - зазначив Василенко.

Новий аудитор НАБУ Володимир Василенко в інтерв'ю УНІАН розповів, у чому полягає ціль аудиту антикорупційних органів, та якою бачить свою місію на посаді аудитора.

"Мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання. Чому? Це не творча робота. У мене ціль яка? Подивитись, що відбувається, і якось сприяти уникненню такої ворожої конкуренції між різними правоохоронними антикорупційними органами", - сказав Василенко.

"Від Кабміну призначено мого колегу, юриста-міжнародника Михайла Буроменського. Ми не друзі, але, скажімо так, знайомі по цеху, знаємо один одного як фахівці. А хто буде призначений президентом – невідомо. Очевидно, ми повинні будемо домовитись про методику роботи, розподіл праці і так далі. Втім, я налаштований конструктивно. Вважаю, що тут не повинно бути ніякої конкуренції, повинна бути співпраця", - зауважив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, Верховна Рада визначила доктора юридичних наук Володимира Василенка до складу комісії зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.