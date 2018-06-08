Аудитор НАБУ Василенко: Дуже часто поліція та суди діють не як правоохоронні, а як правопорушні органи… НАБУ покликане відстоювати законність, тому і сама діяльність НАБУ повинна відбуватись в рамках закону

Після створення нових антикорупційних органів в Україні, Верховна Рада, Кабінет міністрів та президент мали призначити своїх членів в комісію зовнішнього контролю з аудиту ефективності роботи Національного антикорупційного бюро України. Втім, обрання члену комісії від Верховної Ради зривалося кілька разів. Нарешті, у червні минулого року в ЄС висловили стурбованість політизацією процесу призначення аудиторів НАБУ. І лише за рік народні депутати спромоглися, нарешті, визначитись з кандидатурою від Верховної Ради. Нею став відомий правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Василенко. УНІАН поспілкувався з ним після результативного голосування парламенту.

У четвер Верховна Рада визначила вас в склад комісії зовнішнього контролю по незалежній оцінці (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. Вас вітати з цим призначенням чи співчувати йому?

Ви правильно ставите питання. Певно, мені, скоріше, слід висловлювати співчуття, ніж вітання.

Чому?

Це не творча робота.

У мене ціль яка? – Подивитись, що відбувається, і якось сприяти уникненню такої ворожої конкуренції між різними правоохоронними антикорупційними органами.

Ви маєте на увазі припинити сварки між САП і НАБУ, які ми всі спостерігали у минулому році?

Так. І це теж.

В чому взагалі полягає роль аудиторів і яка кінцева мета аудиту НАБУ?

Тут важко відповісти одним словом. Можу сказати, що мій інтерес полягає в тому, щоб зробити все так, щоби НАБУ нормально функціонувало, щоб не було штучних претензій до нього. А, з іншого боку, щоб діяльність НАБУ відбувалась в рамках закону і була ефективною. Тобто я бачу своє завдання як оцінку діяльності цієї інституції.

Наприклад, якщо ми беремо поліцію або суди, дуже часто ці органи діють не як правоохоронні, а як правопорушні, адже вони не діють в рамках Конституції і законів… НАБУ покликане відстоювати законність, тому і сама діяльність НАБУ повинна відбуватись в рамках закону. Тобто, ця інституція повинна бути оперативно та інституційно незалежна. І це одне з завдань аудиторів – визначити, чи завжди вони діють як інституційно і оперативно незалежна інстанція.

Після створення антикорупційних органів суспільство очікувало гучних вироків. Але за кілька років не було ні гучних процесів, ні гучних вироків. Ба більше, деякі фігуранти справ НАБУ звертаються в Європейські суди. І що робити, якщо рішення будуть не на користь НАБУ і, як результат, України?

Я бачу це так: якщо будь-який правоохоронний орган дотримується законів – а закони наші відповідають міжнародним стандартам – то тоді ця проблема взагалі не повинна виникати. А якщо правоохоронний орган порушує законність, тоді і виникають неприємності, пов’язані з рішеннями Європейського суду з прав людини.

Чи відстежували ви практику роботи антикорупційних органів в світі? Нам часто приводять як приклад Румунію, але там немає спеціального аудиту для їх антикорупційного бюро. Просто, керівництво цього органу раз на рік публічно звітує…

Я не вивчав ці питання. Але загалом, в Румунії вирішили, що будуть робити так, що цього – досить. В Україні вирішили по-іншому. До речі, у нас в законі передбачено, що керівництво НАБУ теж звітує кожні півроку. І цей звіт повинна схвалити Верховна Рада. А, крім того, ця робота повинна бути ще контрольована аудиторами.

Іншими словами, результати аудиту комісія буде передавати до Верховної Ради?

Так, принаймні, записано в законі.

Тобто, якщо будуть якісь проколи в роботі НАБУ, якщо керівництво цього органу повинно бути звільнене, то кінцеве рішення все одно за Верховною Радою?

Я бачу так.

Вважаю, що в справах НАБУ – і в розслідуванні цих справ – повинні бути відсутніми вибірковий і політизований підхід. Не може бути порушена справа для того, щоб отримати хабар або чинити політичний вплив.

А існують якісь кінцеві строки аудиту? Адже три людини повинні будуть прослідувати за сотнями справ НАБУ.

Відповідно до закону, комісія обирається на рік. Тобто, логіка підказує, що вона повинна вивчити діяльність НАБУ, яка теж відбувалась протягом року.

Але зараз ситуація така, що вивчити доведеться справи за кілька років?

Сьогодні склалася ненормальна ситуація. Тому що формально НАБУ почало працювати з квітня 2015 року, а зараз надворі вже середина 2018-го року. Вони, звісно, робили звіти, але їх ніхто не контролював і ніхто не перевіряв. Тому постає цілком практичне питання: з якого періоду проводити зараз аудит? А справ там багато. За їхньою статистикою – приблизно 700 порушених справ. Щоб кваліфіковано і сумлінно провести аналіз, року буде замало. Тому, мені здається, треба, щоб було встановлено якийсь більший термін на вивчення роботи НАБУ. Це одна проблема.

Інша проблема – в тому, що, на жаль, в законі про НАБУ не визначено, як буде здійснюватись матеріально-технічне забезпечення – тобто, яким чином має працювати комісія, з ким має працювати, адже три особи не можуть потягти всю цю перевірку на собі. Потрібен якийсь штат, якісь фахівці на контракті – для виконання окремих завдань з вивчення справ і таке інше.

І яким чином ці проблеми повинні бути вирішені?

Сподіваюсь, що будуть внесені і ухвалені поправки до чинного закону про НАБУ ближчим часом. І там будуть вирішені всі ці питання.

Якщо подивитись на три роки роботи антикорупційних органів в Україні, яку б оцінку цій роботі ви б дали на початку своєї аудиторської місії?

Я зараз не можу давати оцінку, тому що я знаю про роботу НАБУ лише з преси. Я не був знайомий з керівництвом, співробітниками, не знаю справ. Треба дивитись і вивчати спеціально, щоб будувати якісь висновки. Робити зараз оцінки, дивлячись в стелю, немає підстав.

Чи знаєте ви інших аудиторів з комісії зовнішнього контролю по незалежній оцінці (аудиту) ефективності діяльності НАБУ? На вашу думку, чи ви спрацюєтесь?

Від Кабміну призначено мого колегу, юриста-міжнародника Михайла Буроменського. Ми не друзі, але, скажімо так, знайомі по цеху, знаємо один одного як фахівці. А хто буде призначений президентом – невідомо. Очевидно, ми повинні будемо домовитись про методику роботи, розподіл праці і так далі. Втім, я налаштований конструктивно. Вважаю, що тут не повинно бути ніякої конкуренції, повинна бути співпраця.

Тетяна Урбанська