Порошенко прокоментував скандал через заяву Мураєва про Сенцова

Порошенко назвав канал, що транслював заяву Мураєва, "неукраїнським".

Президент Петро Порошенко заявив, що йому приємно було почути від родин українських політв'язнів засудження висловлювань "деяких народних депутатів" на адресу Олега Сенцова. Про це він заявив 8 червня під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка.

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Його цитує 112.ua. "Зараз у мене була зустріч з родичами, батьками, дружинами, дітьми політичних в’язнів, які лише за відмову прийняти російське громадянство, здати український паспорт, прибрати український прапор перебувають у російській в'язниці… І мені приємно було побачити єдність родин ув'язнених, рішуче засудження того, що деякі народні депутати дозволили собі зробити з українських, тобто з неукраїнських, каналів, зокрема йдеться про Сенцова", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ порушила справу проти депутата Мураєва про держзраду.