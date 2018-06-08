Порошенко прокоментував скандал через заяву Мураєва про Сенцова

18:37, 08 червня 2018
Політика
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Порошенко відзначив єдність родин політв&#039;язнів / Фото УНІАН

Президент Петро Порошенко заявив, що йому приємно було почути від родин українських політв'язнів засудження висловлювань "деяких народних депутатів" на адресу Олега Сенцова. Про це він заявив 8 червня під час зустрічі зі студентами Національного університету ім. Т. Шевченка.

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Його цитує 112.ua. "Зараз у мене була зустріч з родичами, батьками, дружинами, дітьми політичних в’язнів, які лише за відмову прийняти російське громадянство, здати український паспорт, прибрати український прапор перебувають у російській в'язниці… І мені приємно було побачити єдність родин ув'язнених, рішуче засудження того, що деякі народні депутати дозволили собі зробити з українських, тобто з неукраїнських, каналів, зокрема йдеться про Сенцова", - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ порушила справу проти депутата Мураєва про держзраду.

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Теги: #Петро Порошенко#Олег Сенцов#Євген Мураєв