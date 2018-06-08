ГПУ порушила справу проти депутата Мураєва про держзраду за його слова про Сенцова-"терориста"

Досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження доручено ГСУ СБУ.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо вчинення позафракційним народним депутатом Євгеном Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину).

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Генеральною прокуратурою України 08.06.2018 до ЄРДР внесено повідомлення щодо вчинення народним депутатом України Мураєвим злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 КК України», - заявила вона.

Зокрема, за словами Сарган, підставою для реєстрації стало проголошення з трибуни парламенту народним депутатом Сергієм Пашинським промови щодо неправомірних дій Мураєва.

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Сарган нагадала, що Мураєв напередодні в інтерв’ю телеканалу "112 Україна" надав правову оцінку засудженню судом країни–агресора українського кінорежисера Олега Сенцова, як терориста, а саме особу, яка готувала підпали та вибухи, чим поставив під сумнів доцільність можливого обміну Сенцова на осіб, які обвинувачуються та засуджені українськими судами за тероризм та сепаратизм.

Досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження доручено головному слідчому управлінню Служби безпеки України, здійснення нагляду за додержанням законів у формі процесуального керівництва – Генеральній прокуратурі України.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня народний депутат від фракції партії “Народний фронт" Сергій Пашинський звернувся до Служби безпеки України та ГПУ із вимогою порушити кримінальну справу проти позафракційного народного депутата Євгенія Мураєва.