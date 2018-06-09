Порошенко з Путіним по телефону обговорили питання обміну ув'язнених

Найближчим часом омбудсмени України та Росії відвідують незаконно ув'язнених в РФ українців. Про це президент Петро Порошенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним під час телефонної розмови.

Президент України Петро Порошенко і президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання обміну утримуваних осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, розмова відбулася ініціативи української сторони.

«Особливу увагу приділено питанням гуманітарного характеру, включаючи обмін утримуваних осіб. Володимир Путін наголосив на необхідності негайного звільнення російських журналістів, заарештованих в Україні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досягнута домовленість про відвідування уповноваженими з прав людини обох країн російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні, і українських - в Росії. Найближчим часом уповноважені з прав людини України та Росії Людмила Денісова і Тетяна Москалькова відвідують ув'язнених в РФ та Україні.

Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях.

Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я.

«Було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян», - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРосійська пропаганда поширює міф, що інші політв'язні є ціною звільнення Умерова і Чийгоза - Мінінформполітики

Крім цього, було обговорено ситуацію на сході України і хід реалізації мінського «Комплексу заходів», в тому числі з урахуванням майбутньої 11 червня в Берліні зустрічі міністрів закордонних справ держав «нормандського формату».

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні голодують четверо українців, незаконно засуджених російськими судами: Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Шумков і Станіслав Клих.

9 березня на знак протесту проти винесеного за сфабрикованою справою вироку у тимчасово окупованому Криму оголосив голодування український активіст Володимир Балух.

14 травня «бранець Кремля», режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх 64 українських політв'язнів.

31 травня активіст Олександр Кольченко оголосив голодування на підтримку Сенцова. 7 червня Кольченко вирішив припинити голодування.

Також у травні оголосив голодування ув'язнений в Росії український солдат Олександр Шумков.

Крім того, оголосив голодування незаконно засуджений в Росії українець Станіслав Клих.