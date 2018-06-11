Президент підписав відповідний документ на зустрічі зі студентами Української академії лідерства у Києві.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд (№7440).

Як передає кореспондент УНІАН, президент підписав відповідний документ на зустрічі зі студентами Української академії лідерства у Києві.

«Починаємо офіційну церемонію підписання закону України про Вищий антикорупційний суд в присутності майбутнього України – майбутніх і діючих лідерів України. Мої вітання», - заявив він перед підписанням документу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

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Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.

9 червня голова ВР Андрій Парубій підписав відповідний закон.