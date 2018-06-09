Парубій підписав закон про антикорупційний суд

Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав президентський закон про Вищий антикорупційний суд (№7440).

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР підписав документ під час спільного брифінгу з головами парламентів Грузії та Молдови в рамках Другої міжпарламентської конференції "Грузія, Молдова та Україна: посилення міжпарламентського компоненту регіонального і безпекового співробітництва та розвиток взаємодії з ЄС та НАТО".

"Я хочу скористатися цією можливістю, щоб урочисто, при вас, підписати цей закон - як для України важливий крок на шляху реформування", - сказав голова ВР.

Він додав, що кілька тижнів тому зустрічався з директорами Світового банку, і вони, коли дізналися, скільки до законопроекту подано поправок (1927), «не дуже вірили», що Верховна Рада зможе його ухвалити.

"Директори Світового банку дуже попросили, що якщо вдасться прийняти закон, щоб я підписав його їхньою ручкою. І я зараз при вас підписую вже підготований комітетом, нашими службами закон України про Вищий антикорупційний суд", - заявив голова ВР та підписав закон.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд.

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Законом встановлюється, що Вищий антикорупційний суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Ключовою претензією міжнародних партнерів і громадських організацій до законопроекту було обмеження ролі міжнародних експертів до рекомендаційної функції у процесі відбору і призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності цього суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Законом передбачено, що за ініціативою не менше трьох членів Громадської ради міжнародних експертів він разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів розглядає питання відповідності кандидата на посаду судді антикорупційного суду.