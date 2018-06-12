Суд дозволив Труханову виїжджати за кордон

Суд не став на сторону обвинувачення у справі проти мера Одеси Геннадія Труханова.

Солом'янський райсуд Києва дозволив меру Одеси Геннадію Труханову виїжджати за кордон.

Як пише INSIDER з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, відповідне рішення було ухвалено ще в п'ятницю, 8 червня.

Сторона обвинувачення просила продовжити на два місяці попередні зобов'язання для Труханова щодо заборони пересуватися Україною та їздити за кордон, повідомляти слідство про зміну місця свого продживання та не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі.

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У підсумку, суд скасував усі зобов'язання, окрім останнього. Закордонні паспорти Труханову зобов'язані повернути.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі заявили, що зібрали достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно мера Одеси і службовців міськради у справі про заволодіння коштами міського бюджету в особливо великих розмірах у результаті придбання за свідомо завищеними цінами приміщень колишнього заводу «Краян».

Нагадаємо, 13 лютого детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наступного дня Труханов і його заступник Павло Вугельман були затримані, але потім відпущені під поручительство депутатів Верховної Ради.

Крім того, 13 лютого під час проведення слідчих дій у тому ж кримінальному провадженні в порядку ст. 208 КПК України затримали ще трьох людей - одну посадову особу мерії Одеси і двох керівників приватної компанії. Ще одній особі - оцінювачу - повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч 5 ст.191, ст. 365-2 КК України.

Всі зазначені особи, на думку слідства, причетні до схеми із завдання шкоди бюджету Одеси. Зокрема, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до цілісного майнового комплексу державного підприємства завод «Краян», за 185 млн грн. Остання на початку 2016 року придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн грн.