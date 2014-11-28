Грібаускайте назвала РФ "хижим сусідом з залитими кров'ю руками"
Президент Литви Даля Грібаускайте назвала Росію "хижим сусідом, чиї руки залиті кров'ю" і закликала всіх допомагати Україні в боротьбі з РФ.
Про це повідомляє литовське видання Delfi, передає "ЄвроПравда". "Сьогодні Україна бореться не тільки за свою незалежність, але і за мир в Європі зараз і в майбутньому. Таким чином, обов'язок кожного з нас - допомагати державі, яка бореться з хижим сусідом, чиї руки залиті кров'ю", - зазначила вона.
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За словами литовського президента, через рік після відмови України у Вільнюсі підписати Угоду про асоціацію Європу розділила "позначена кров'ю лінія фронту".
"Лінія фронту виникла між свободою і рабством, між брехнею і правдою. Ця лінія позначена кров'ю", - сказала Даля Грібаускайте.
Президент Литви наголосила, що українці самі обрали шлях свободи, і їй незрозуміло, як інші країни можуть цьому перешкодити, вдаючись до кровопролиття.
"Литва пишається тим, що змогла стати вільною. Тепер ми повинні допомогти іншим зробити це", - сказала Даля Грібаускайте.
Як повідомляв УНІАН, під час візиту Далі Грібаускайте в Київ, було досягнуто домовленості між країнами про постачання Литвою озброєнь найближчим часом.