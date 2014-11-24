Литва буде поставляти Україні озброєння

Про це заявив президент Петро Порошенко на спільній з президентом Литви Далею Грібаускайте підсумковій прес-конференції в Києві, повідомляє ЄвроПравда".

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"Ми домовилися про постачання конкретних елементів конкретного озброєння для українських збройних сил. Це - реальна допомога", - заявив Петро Порошенко, але при цьому не став конкретизувати, про яке озброєння йде мова.

Президент додав, що також будуть забезпечуватися тренування для українських військових в Литві.

"Крім того, ми домовилися збільшити кількість військових, яких ми зможемо направити на лікування в Литву з зони АТО, до 50 осіб", - заявив президент України.

У свою чергу Даля Грібаускайте підтвердила наміри щодо військового співробітництва. "Литва готова ділитися досвідом у всіх сферах, включаючи військову. Ми будемо надавати вам підтримку і забезпечувати навчання для військових", - заявила вона, також не уточнивши дані щодо поставок озброєння.

"Україна отримає будь-яку підтримку з боку Литви, яка тільки є у Литви", - відповіла Даля Грібаускайте на уточнююче питання щодо озброєння.