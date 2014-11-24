Україна та Литва підписали Дорожню карту розвитку партнерства на наступні два роки

Україна та Литва підписали Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2015-2016 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали президент України Петро Порошенко та президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє. Читайте такожГрібаускайте назвала боягузтвом відмову Росії визнати, що вона веде війну в Україні Перед цим вони взяли участь у сьомому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

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