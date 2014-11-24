Україна та Литва підписали Дорожню карту розвитку партнерства на наступні два роки
12:55, 24 листопада 2014Політика
0 0
Україна та Литва підписали Дорожню карту розвитку стратегічного партнерства на 2015-2016 рр.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали президент України Петро Порошенко та президент Литовської Республіки Даля Грібаускайтє.
Читайте такожГрібаускайте назвала боягузтвом відмову Росії визнати, що вона веде війну в Україні
Перед цим вони взяли участь у сьомому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter