Порошенко зустрівся з послами країн Великої сімки та ЄС

Особливу увагу було надано питанню українських незаконно утримуваних осіб та політичних в'язнів в Росії.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з послами країн Великої сімки та Європейського Союзу.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, співрозмовники обговорили результати зустрічі лідерів країн Великої сімки, яка відбулась 8-9 червня у Канаді, в частині підтримки України. Порошенко відзначив, що українське питання є безумовно консолідуючим елементом у зовнішній політиці держав G7, а також наголосив, що єдність на підтримку України щодо відновлення територіальної цілісності та політики санкцій у зв'язку із триваючою російською агресією є дуже важливою.

Особливу увагу було надано питанню українських незаконно утримуваних осіб та політичних в'язнів в Росії. Президент України поінформував про зусилля, які докладаються з метою їх звільнення, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль у цьому контексті.

Співрозмовники також обговорили підготовку до самітів Україна - ЄС та Україна - НАТО у Брюсселі у липні цього року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Туск закликав лідерів G7 врятувати життя Сенцова.