Туск закликав лідерів G7 врятувати життя Сенцова

Президент Європейської Ради наголосив, що солідарність з Сенцовим може врятувати його життя.

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав лідерів "Великої сімки" (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) підтримати незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує з вимогою звільнення усіх українських політв'язнів в РФ.

Про це Туск сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкером, яка транслювалася на сайті Єврокомісії, перед початком саміту G7 в регіоні Шарлєвуа (Квебек).

"Я хочу зробити важливий заклик у справі Олега Сенцова - українського кінорежисера, який брав участь у протесті Євромайдану у Києві, і який виступив проти анексії Криму Росією. Він зараз відбуває 20 років покарання у тюремному таборі з посиленою безпекою у Сибіру після політичного судового процесу у Росії", - заявив Туск.

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"Сьогодні 24-й день його безстрокового протесту-голодуванням, яке він планує продовжувати, якщо його вимога щодо звільнення 64 українських політичних бранців не буде виконана", - додав Туск.

"Саме тому я прохаю лідерів продемонструвати їхню підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати його життя", - сказав президента Євроради.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити усіх українських політв'язнів.

6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті та відмовлятиметься від примусового годування.

За її словами, Сенцов перебуває на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.