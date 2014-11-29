Семенченко готовий очолити комітет Ради з питань оборони
01:02, 29 листопада 2014Політика
0 0
Командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко готовий очолити комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.
Семенченко готовий очолити комітет Ради з питань оборони / УНІАН
Про це він заявив в прямому ефірі 5 каналу, пише Українська правда.
Семенченко також вважає, що всі комбати мають увійти в оборонний комітет.
Читайте такожУ БПП готові віддати "Опозиційному блоку" регламентний комітет
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter