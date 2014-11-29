Семенченко готовий очолити комітет Ради з питань оборони

Командир батальйону "Донбас", народний депутат Семен Семенченко готовий очолити комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони.

Про це він заявив в прямому ефірі 5 каналу, пише Українська правда. Семенченко також вважає, що всі комбати мають увійти в оборонний комітет. Читайте такожУ БПП готові віддати "Опозиційному блоку" регламентний комітет

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