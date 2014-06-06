Турчинов звільнив Сюмар з посади заступника секретаря РНБО

Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов звільнив Вікторію Сюмар з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Текст відповідного указу оприлюднено на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Сюмар була призначена заступником секретаря РНБО 28 лютого 2014 року.

До цього призначення Сюмар була виконавчим директором Інституту масової інформації.

Читайте такожЗаступник секретаря РНБО написала заяву про звільнення

Сьогодні, 6 червня, на своїй сторінці у Facebook вона повідомила, що написала заяву про звільнення.

"Написала заяву про звільнення за власним бажанням, як і обіцяла відразу після призначення. Завдання було втримати ситуацію у перехідний період. Тепер - інформаційну політику має формувати команда обраного президента в АП. В такий час, коли люди щогодини чекають пояснення влади, все має бути чітко скоординовано на найвищому рівні", - зазначила Сюмар.

Підбиваючи підсумки своєї роботи в РНБО, вона зазначила, що головним її здобутком стало те, що українські ЗМІ стали справді українськими.