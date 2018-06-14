"Путіну нікуди буде дітися": генерал спрогнозував поступки Кремля щодо Донбасу

На думку експерта, Путіну нікуди буде дітися, окрім як піти на певні поступки і повернутися у міжнародне правове поле.

Президент Росії Володимир Путін буде змушений почати йти на поступки щодо Донбасу, однак, малоймовірно, що це станеться до проведення в Україні президентських і парламентських виборів.

Про це розповів експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає «Апостроф».

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"Механізми виконання рішень міжнародних судів існують. Це ми бачимо на прикладі енергетичної ситуації. У кількох країнах суди вже арештували власність "Газпрому". Тому є правові механізми, щоб поставити на місце країну, яка плює на норми міжнародного права", - підкреслив генерал.

Він зазначив, що в Росії "існує верховенство її законодавства над міжнародним правом", проте, санкції поступово повертають путінський режим в рамки.

"Зрештою Путіну нікуди буде дітися, окрім як піти на певні поступки і повернутися у міжнародне правове поле", - вважає Богдан.

"Якщо буде консолідована позиція Заходу, якщо різні єврокапітулянти, які вже з’явилися, не будуть проводити проплачену Росією політику щодо розколу Євросоюзу і транслатлантичного партнерства, а діятимуть консолідовано, то є певний оптимізм з приводу того, що Росія буде змушена враховувати ці всі речі", - додав він.

У той же час, на думку генерала, не варто чекати змін у позиції Кремля найближчим часом.

"Я хочу, звичайно, помилятися, але мені здається, що поки в Україні не відбудуться президентські та парламентські вибори 2019 року, Росія не піде на серйозні кроки в напрямку здорового глузду і реалізації Мінських домовленостей в контексті її зобов’язань", - висловився Богдан.