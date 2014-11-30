Депутат ЄП: якщо РФ не буде діяти адекватно, санкції переглянуть

Про це в ефірі 1+1 заявив італійський політик, депутат Демократичної партії в Європарламенті Джанні Піттелла."Росія не дуже добре себе веде і не виконує мінських домовленостей. Ми намагаємося все робити в конструктивному руслі, тобто, збираємося співпрацювати з нею", - зазначив він.

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"Але я не можу виключити жодного варіанту вирішення цього питання, бо якщо Росія не буде поводитися адекватно в повній мірі згідно з досягнутими домовленостями, нам потрібно буде переглядати санкції та вживати інші, більш рішучі кроки", - додав Джанні Піттелла.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада міністри закордонних справ країн ЄС збиралися для обговорення ситуації в Україні та можливості введення нових економічних санкцій проти Росії. 27 листопада представники країн-членів ЄС розширили "чорний список" у зв'язку з конфліктом в Україні.