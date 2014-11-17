Лише 6 країн-членів ЄС виступають за введення нових санкцій щодо РФ - ЗМІ

За розширення санкцій щодо Росії виступають 6 держав ЄС: Велика Британія, Швеція, Польща, Литва, Латвія та Естонія.

Про це Gazeta Wyborcza повідомив один з європейських дипломатів, передає Українська правда.

В неділю було практично вирішено, що санкції стосуватимуться конкретних осіб, але для Росії "чорний список" не такий страшний, як економічні санкції.

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"ЄС вже ввів два раунди (санкцій; в липні та вересні цього року). Але під час зустрічі послів країн ЄС минулого тижня тільки британець, поляк, швед, литовець, латвієць та естонець закликали до якнайшвидшої підготовки до третього раунду. У Брюсселі справді домінує переконання, що варто чекати ефекту від вже існуючих обмежень на економіку Росії та політику Кремля", - йдеться у виданні.

Нагадаємо, на саміті G20 канцлер ФРН Ангела Меркель повідомила, що ЄС може розширити список осіб, щодо яких можуть бути застосовані санкції.