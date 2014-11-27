Під санкції ЄС потраплять ще 13 організацій «ДНР» і «ЛНР»
Постпреди країн-членів ЄС вирішили внести 5 фізичних і 13 юридичних осіб, бойовиків «ДНР» і «ЛНР», в санкційний список.
Про це повідомив європейський дипломат, передають РИА Новости.
"Мова йде про 13 фізичних і юридичних осіб, вони всі представники сепаратистів, як було запитано Радою закордонних справ", - сказав дипломат.
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За його словами, цей список повинен бути затверджений Радою ЄС за письмовою процедурою. "Вони повинні бути опубліковані і вступити в силу до кінця місяця", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що Нова Зеландія негласно приєдналася до антиросійських санкцій у фінансовій сфері. Місцеві банки слідом за австралійськими закрили кореспондентські рахунки низки російських держбанків з санкційного списку, в тому числі Газпромбанку і Внєшекономбанку, які тепер змушені проводити клієнтські розрахунки в австралійських і новозеландських доларах через посередників.