Жебрівський: Донецьку область очолить генерал СБУ

Після виходу указу Порошенка Куця будуть представляти на Донеччині, розповів Жебрівський.

Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру нового очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

Про це в ефірі 5 каналу заявив колишній голова Донеччини Павло Жебрівський.

"Це вже не секрет. Сьогодні [20 червня] Кабмін затвердив генерала СБУ Олександра Куця на посаду [глави Донецької військово-цивільної адміністрації]", - сказав він.

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Жебрівський вважає, що президент України Петро Порошенко найближчим часом розгляне кандидатуру Куця і видасть відповідний указ. "І тоді його будуть вже представляти на Донеччині", – додав колишній голова Донецької ВЦА.

Як повідомляє ТСН, 41-річний генерал-майор СБУ Олександр Куць з 2015 по 2017 роки очолював управління спецслужби у Донецькій області. У серпні 2017 року він став керувати новоствореним Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, Жебрівського Порошенко призначив аудитором НАБУ. Правозахисники заявили, що рішення було прийнято з порушенням закону.