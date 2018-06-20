Жебрівського призначили аудитором НАБУ із порушенням закону - Центр протидії корупції

Активісти ЦПК не виключають оскарження цього призначення в суді.

У Центрі протидії корупціїї заявляють, що Павла Жебрівського призначили на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України за квотою президента з порушенням закону.

Як ідеться в переданому агентству УНІАН повідомленні ЦПК, стаття 26 закону "Про Національне антикорупційне бюро" "чітко визначає, що аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи у правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях. Павло Жебрівський, згідно з його офіційною біографією, такого досвіду роботи за кордоном чи в міжнародних організаціях не має".

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Як заявила юрист ЦПК Олена Щербан, "призначення аудитора НАБУ з порушенням закону може бути оскаржене в суді. Саме тому, якщо інформація про наявність у нього закордонного чи міжнародного досвіду не буде підтверджена документами, ми підемо з колективним позовом від антикорупційних громадських організацій до суду".

Як повідомляв УНІАН, 19 червня президент України Петро Порошенко призначив екс-голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.

Перед цим, 13 червня, Порошенко звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ВЦА, яку той обіймав з 11 червня 2015 року, і нагородив орденом князя Ярослава Мудрого.