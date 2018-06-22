Порошенко ввів санкції проти головних російських партій та друга Путіна

09:43, 22 червня 2018
Політика
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Порошенко увів у дію рішення РНБО про розширення санкцій / фото president.gov.ua

Президент України указом № 176 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким передбачається розширення санкцій проти фізичних і юридичних осіб Російської Федерації.

Як повідомили у прес-службі РНБО України, за ініціативою Кабінету міністрів України та Служби безпеки України було запроваджено санкції до 30 юридичних та 14 фізичних осіб, у зв’язку з чим було оновлено санкційний список, який зараз нараховує 1759 фізичних осіб та 786 юридичних осіб.

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РНБО запровадила санкції, симетричні санкціям, уведеним урядом США 11 червня проти юридичних осіб, причетних до діяльності російських спеціальних служб у кіберпросторі, зокрема: Науково-дослідний інститут «Квант»; ТОВ «Дайвтехносервіс»; ТОВ «Цифрові технології безпеки»; ERPScan BV; Embedi Limited.

Список юридичних осіб, проти яких застосовано санкції, доповнено політичними партіями та громадськими організаціями, які брали участь у підготовці та проведенні незаконного голосування на території тимчасово окупованих Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до Державної Думи. Це, зокрема: Центральна виборча комісія Російської Федерації; Виборча комісія «Республіки Крим»; Всеросійська політична партія «Єдина Росія»; політична партія «Ліберально-демократична партія Росії» (ЛДПР); Всеросійська політична партія «Родіна»; політична партія «Демократична партія Росії»; Союз ветеранів Афганістану; політична партія «Патріоти Росії»; загальноросійська громадська організація «Союз пенсіонерів Росії»; Всеросійська політична партія «Аграрна партія Росії»; політична партія «Комуністична партія Російської Федерації»; Всеросійська громадська організація «Бойове братство»; Загальноросійський громадський рух «Корпус «За чисті вибори».

У РНБО зазначили, що запроваджено санкції проти російських підприємств ВПК, а також ДП «Луганський авіаційний ремонтний завод», що розташований на окупованій території України та активно використовується державою-агресором проти нашої країни. Зокрема, крім названого підприємства, санкції запроваджено проти Федерального державного унітарного підприємства «Радіочастотний центр центрального федерального округу»; Федерального державного унітарного підприємства «Ордена Трудового Червоного Прапора науково-дослідний інститут радіо»; ТОВ «АРД Сатком Сервіс»; ТОВ «РусІнтеКо»; ТОВ «Алмаз-Антей Телекомунікації»; ТОВ «Лідер строй», ТОВ «ПРОЕКТ», ТОВ «М-Телеком», ТОВ «Альфател», ТОВ «ПБР»; ТОВ «АСЗ».

Крім того, санкції запроваджено проти фізичних осіб, які причетні до підготовки і проведення незаконного голосування на території тимчасово окупованих РФ Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у рамках виборів до Державної Думи та стосовно яких уведено санкції урядом США, серед яких відомий російський мільярдер Аркадій Ротенберг та члени його родини.

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Теги: #Росія#санкції#Петро Порошенко