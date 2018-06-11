США запровадили санкції проти 5 російських компаній та трьох росіян за співпрацю з ФСБ

Ці компанії загрожували безпеці Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників.

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти 5 російських компаній та трьох росіян за співпрацю з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві на сайті Департаменту казначейства США (Міністерства фінансів).

Сьогодні було визначено п'ять російських компаній та трьох росіян, проти яких запроваджуються санкції. Обмежувальні заходи введено відповідно до указу №13694 із внесеними змінами завдяки закону "Протидія супротивникам Америки через санкції”, що стосується блокування майна певних фізичних та юридичних осіб, які причетні до серйозної зловмисної діяльності у кіберпросторі та під водою, в морях та океанах.

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У зв'язку з цим сказано, що компанія Digital Security (Санкт-Петербург, Росія), що займається комп'ютерною безпекою, надавала матеріально-технічну підтримку російській ФСБ. Також ще дві компанії - ERPScan та Embedi - є такими, що належать або контролюються компанією Digital Security. Вони також надавали ФСБ матеріальну та технічну підтримку. ERPScan має представництва в Амстердамі (Нідерланди), Празі (Чехія) та Тель-Авіві (Ізраїль). Embedi - в Герцлії (Ізраїль).

Крім того, під санкції потрапив науково-дослідницький інститут "КВАНТ" та компанія з підводного спорядження "Дайвтехносервис", що теж надавали матеріально-технічну підтримку ФСБ.

Також обмежувальні заходи застосовуються проти Олександра Трібуна, Олега Чірікова та Володимира Каганського. Усі вони мають стосунок до компанії "Дайвтехносервис".

Як заявив міністр фінансів Стівен Мнучін, Сполучені Штати постійно вживають заходів з протидії зловмисникам, які діють за вказівкою Російської Федерації та її військових і розвідувальних органів, для посилення наступальних кіберможливостей Росії.

«Компанії, визначені сьогодні, безпосередньо сприяли посиленню потенціалу кібератак Росії та її можливостей проводити операції під водою, співпрацювали з ФСБ, і з цієї причини вони ставили під загрозу безпеку та захист Сполучених Штатів та наших союзників", - наголосив він.

Як відомо, на початку квітня США запровадили нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.