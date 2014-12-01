Ярема пообіцяв оперативно інформувати про хід розслідування подій на Майдані

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, про це Віталій Ярема заявив на зустрічі з головою всеукраїнської громадської організації "Коаліція учасників помаранчевої революції", представники якої провели акцію біля будівлі Генеральної прокуратури.

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Представник громадськості під час зустрічі висловив ряд претензій, що стосуються ходу розслідування подій 30 листопада 2013 року, пов'язаних з побиттям студентів, які брали участь у мирній акції протесту, та інших резонансних подій Євромайдану.

Генеральний прокурор повідомив про хід розслідування та низку об'єктивних перешкод, які стоять на шляху. Обговорювалися проблемні питання, що стосуються розслідування побиття мирних мітингувальників 30 листопада 2013 року та масових вбивств громадян 18-20 лютого 2014 року.

У свою чергу громадські активісти висловили побажання максимально широкого інформування громадськості про хід розслідувань кримінальних проваджень.Віталій Ярема запевнив, що відповідна інформація буде оперативно оприлюднюватися на офіційному сайті Генеральної прокуратури.