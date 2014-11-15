Ярема заявив, що розслідування масових розстрілів на Майдані проходить у надскладних умовах

Україна досі не мала досвіду розслідувань злочинів подібного масштабу. Таку думку висловив Генеральний прокурор Віталій Ярема у статті в "Дзеркалі тижня", повідомляє TVi.

Генеральний прокуратур вважає, що слідство щодо масових розстрілів учасників мирних акцій протесту проходить у надскладних умовах. Він наголосив, що в період з 19 по 23 лютого 2014 року практично в усіх правоохоронних структурах була знищена більша частина документації, що стосувалася їх діяльності з протидії протестним акціям. Крім того, за словами Віталія Яреми, була вивезена і прихована значна кількість вогнепальної зброї, що перебувала на озброєнні спецпідрозділу "Беркут" і з якої могли розстрілювати майданівців.

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Говорячи про масштаби слідства, Віталій Ярема повідомив, що для встановлення обставин масового вбивства слідчі допитали більше 2000 свідків, провели понад 300 оглядів місць подій, одягу, речей, відеозаписів, більше 70 обшуків, понад 700 судових експертиз та близько 1000 порівняльних досліджень вогнепальної зброї.

Також Генпрокурор зауважив, що переважна більшість правоохоронців, які брали участь у протидії протестним акціям, не сприяють слідству і встановленню істини.