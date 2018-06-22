Колишній охоронець Януковича на суді розповів, чому екс-президент втік з України

Екс-охоронець Януковича розповів, чому той втік з України, хоча ще за день до втечі не мав таких планів.

Екс-охоронець колишнього президента Віктор Янукович Сергій Бернадський стверджує, що колишній глава держави втік з України, щоб не допустити кровопролиття.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це колишній співробітник УДО, свідок захисту Бернадський заявив на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі держзради Януковича.

Так, на запитання прокурора, коли саме Янукович вирішив залишити Україну, свідок Бернадський сказав: “Після того, як у нас відбулась зустріч з Яцубою (на території Криму - УНІАН), я чув, що президент говорив про два варіанти по ситуації, що склалася - або залишитись, закликати своїх прихильників і боротися за відновлення легітимної влади, але це б привело до повномасштабної громадянської війни. А від президента я неодноразово чув, що жодна влада не варта ні краплі пролитої крові. Другий варіант — тимчасово виїхати і політичним переговорним шляхом відновити справедливість і конституційний порядок”.

На це головуючий суддя Дев’ятко зауважив: “Можливо, ви не зовсім зрозуміли запитання, суд його дещо уточнить. Ви розгорнуто зачитали так зване “харківське” звернення Януковича і повідомили, що Янукович говорив у ньому, що не покине Україну ні за яких умов, а за добу вже залишив територію України. Тому прокурор вам уточнює, що сприяло кардинальній зміни думки”.

“Я казав і повторюсь, президент ставив за головне, щоб не пролилась кров. Я так думаю, що у зв’язку з цим і було прийнято рішення”, - відповів Бернадський.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

19 квітня 2018 року суддя Дев’ятко вже оголосив судові дебати і прокурори навіть почали виголошувати промову в рамках дебатів, однак після демаршу захисників Януковича, які залишили зал судових засідань, прокурори припинили виголошувати промову, а на наступному засіданні суд прийняв рішення поновити допит свідків захисту.

6 червня суд знову виніс рішення про проведення дебатів, цього разу - 30-31 липня із резервною датою 1 серпня.