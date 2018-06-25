Смертельний напад на табір ромів під Львовом: підозрювані розповіли, до якої організації входять

Усі підозрювані у нападі на табір ромів у Львові ідентифікують себе як члени незареєстрованого угруповання «Твереза і зла молодь».

Підозрювані у нападі на табір ромів у Львові визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання «Твереза і зла молодь», яке використовувало символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

Як передає Громадське, про це повідомила старша інспекторка Управління з додержання прав людини Національної поліції України Оксана Санагурська.

За її словами, восьмеро юнаків, яким оголосили про підозри, перебувають у райвідділку поліції з батьками та надають свідчення, також їм надали адвокатів. Усі підозрювані ідентифікують себе як члени «Тверезої і злої молоді».

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У поліції додали, що нападники мали чіткий план щодо погрому табору ромів: вони заздалегідь визначили позиції кожного з нападників, їхні дії та завдання.

Голова громадської організації «Рома України Терніпе» Микола Юрченко у коментарі Громадському сказав, що поліція затримала нападників під час погрому. За його словами, якби поліція приїхала пізніше, можливо, ніхто б не вижив.

Юрченко розповів, що у таборі було 10 дорослих, серед яких вагітна жінка, та четверо дітей. На вагітну жінку також напали. Після погрому роми побоюються повторного нападу, тож планують повернутися зі Львова на Закарпаття, звідки раніше приїхали.

Представниця поліції Оксана Санагурська повідомила, що раніше правоохоронцям дали розпорядження патрулювати ромські поселення у посиленому режимі, однак про цей табір, який перебуває в лісі на околиці Львова, поліція не знала. Їй вдалося швидко приїхати на місце погрому, оскільки про напад оперативно повідомив чоловік, який став свідком цього.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами та ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний мешканець Закарпатської області, ще четверо осіб, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка дістали тілесні ушкодження.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

В Україні останнім часом збільшилася кількість випадків нападів на табори ромів. Так, 23 травня група радикально налаштованих осіб розгромила табір ромів у Тернополі, а 7 червня учасники "Національної дружини" - табір на Лисій горі в Києві.