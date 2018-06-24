Мер Львова розповів подробиці нічного нападу на ромський табір

Садовий також закликав поліцію якісно провести розслідування усіх обставин нападу і покарати убивць.

Нічний напад на табір ромів поблизу Львова був вчинений з метою вбивства.

Про це на сторінці у Фейсбук заявив міський голова Львова Андрій Садовий, посилаючись на попередні висновки поліції.

Двох поранених внаслідок нападу – 30-річну жінку і її 10-річного сина – уже відпустили з лікарні, зашивши рани. Ще один ром з ножомим пораненням госпіталізований у 8-му лікарню Львова у стані середньої важкості. Вбитий 23-річний чоловік.

«Більшість нападників 17-18 років, якими керував старший (вже затриманий). Загиблого кололи ножами групою і з однозначною метою вбивства. Маму порізали за те, що пробувала захистити 10-річну дитину», - повідомив, зокрема, Андрій Садовий.

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За його словами, усі мешканці ромського табору, який зазнав нападу, перебувають зараз під охороною поліції і проходять у справі в якості свідків. Мерія також надасть на кілька днів тимчасове житло постраждалим від нападу.

Садовий також закликав поліцію якісно провести розслідування усіх обставин нападу і покарати убивць.

Як повідомляв раніше УНІАН, в ніч на неділю група зловмисників з ножами напала на ромський табір біля Львова. Внаслідок нападу загинув 23-річний чоловік, ще троє мешканців табору, в тому числі жінка з 10-річним сином отримали ножові поранення. Поліція затримала сімох нападників. За попередньою інформацією, мова йде про учасників угруповання «Твереза і зла молодь», пов’язаного з неонацистським рухом Misanthropic Division.