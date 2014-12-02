Президенту передали документи про надання громадянства 7 іноземним фахівцям

Про це народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Валерій Пацкан заявив журналістам у кулуарах парламенту. Він зазначив, що відповідне засідання комісії відбулося вчора.

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"Заяви всіх тих, хто повинен бути в уряді, розглянуто. Папери на підписі у президента", - сказав Валерій Пацкан.

Він також зазначив, що парламент планує прийняти закон щодо зменшення строку, протягом якого іноземецьповинен визначитися зі своїм громадянством.

"Ми приведемо в уряд фахівців, які готуються стати громадянами України і мають досвід успішної реалізації реформ", - сказав народний депутат, уточнивши, що ні в якому разі мова не йде про можливе призначення в уряд росіян.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада президент під час виступу у Верховній Раді заявив, що виступає за надання можливості іноземцям працювати в Україні на урядових посадах.