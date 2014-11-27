Порошенко готує закон, який дозволить іноземним спеціалістам працювати в Кабміні
Президент Петро Порошенко збирається внести у Верховну Раду закон, що дозволить іноземним громадянам працювати в Кабінеті міністрів.
Про це йдеться у статті "Української правди". Як повідомляється, "Блок Петра Порошенка" вже звернувся до великої хедхантерської компанії, з проханням підібрати іноземних менеджерів на посади міністрів.
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Очевидно, мова йде насамперед про посаду віце-прем'єра з питань європейської інтеграції, оскільки раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що на цю посаду він має намір запропонувати одного з європейських лідерів.
"Кандидатури не мають нічого спільного з нашою партією. На посадах міністрів зможуть працювати громадяни Америки, Грузії, Німеччини, Польщі, Литви. Знання англійської та перевірка на детекторі брехні - обов'язкові", - сказав один з депутатів від "Блоку Петра Порошенка". Він уточнив, що від деяких кандидатів у президентському блоці уже чекають згоди.
Оскільки чинне законодавство не дозволяє іноземцям бути членами Кабміну, Петро Порошенко збирається внести в парламент закон, який дозволить їм працювати.
Ще один співрозмовник у "Блоці Петра Порошенка" стверджує, що деякі топ-менеджери згодні прийняти українське громадянство.