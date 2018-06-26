Адвокати Януковича просять змінити суд для розгляду справи про держзраду екс-президента

Мотивом для такого звернення захисники президента-втікача називають політичний тиск на колегію суддів Оболонського райсуду Києва, яка розглядає провадження про державну зраду.

Адвокати екс-президента Віктора Януковича звернулися до Верховного суду з проханням змінити підсудність кримінального провадження про державну зраду колишнього президента.

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Про це повідомляє прес-служба адвокатського об'єднання Aver Lex, адвокати якого представляють інтереси Януковича в судах.

Мотивом для такого звернення захисники президента-втікача називають політичний тиск на колегію суддів Оболонського райсуду Києва, яка розглядає справу про держзраду.

«Колегія Оболонського районного суду у складі Владислава Дев'ятка, Максима Титова, Костянтина Васалатія не може здійснювати правосуддя, бо перебуває під колосальним політичним тиском, можливість здійснювати який дають як дисциплінарні, так і кримінальні провадження, а також проведення судової реформи», - сказано в повідомленні.

За словами адвоката Віталія Сердюка, Оболонський суд перебуває під зримим і незримим тиском і намагається всіма способами прискорити винесення рішення у справі про держзраду Януковича.

«Нагадаю, терміни неодноразово встановлювались у публічній площині як президентом України і генеральним прокурором, які обіцяли вирок то до Дня незалежності, то до Нового року. Так і народним депутатом Антоном Геращенком, який обіцяв вирок у березні, і заступником генерального прокурора Євгеном Єніним - у травні, відповідно», - сказав Сердюк.

«Оболонський суд не може бути об'єктивним, винести справедливе рішення, тому справа має бути передана до іншого суду. Відповідне звернення вже спрямовано до Верховного суду», - підсумував Сердюк.

Нагадаємо, що змінити підсудність справи в суді першої інстанції може суд апеляційної інстанції. Що стосується Оболонського райсуду столиці - Апеляційний суд Києва.

Як повідомляв УНІАН, Янукович звинувачується у державній зраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни кордонів території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених частиною 1 статті 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року Колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

6 червня суд виніс рішення про проведення дебатів 30-31 липня з резервною датою 1 серпня.