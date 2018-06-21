Адвокатам Януковича дали час до 30 липня на допит Азарова і Ко

Засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради тривало близько 10 хвилин. Головуючий суддя Владислав Дев’ятко змушений був закрити засідання до завтра, оскільки, незважаючи на домовленості, адвокати Януковича вкотре не забезпечили явку своїх свідків до судової зали.

Адвокати екс-президента України Віктора Януковича вкотре не забезпечили явку до суду з розгляду справи про державну зраду жодного свідка, про допит яких клопотали, у засіданні оголошено перерву до 22 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Оболонського райсуду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення екс-президентом держзради тривало близько 10 хвилин.

На початку засідання Оболонського райсуду Києва адвокат Януковича Віталій Сердюк вкотре заявив, що свідки сторони захисту, зокрема колишні прем’єр-міністр Микола Азаров, глава Адміністрації президента Андрій Клюєв, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, не були викликані до суду в порядку міжнародної правової допомоги, а офіційні українські друковані видання, в яких опубліковані виклики до суду цих осіб, не виходять в Росії, і тому, на думку Сердюка, ці особи не зобов’язані реагувати на такі виклики.

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Разом з тим Сердюк додав, що, незважаючи на це, Азаров готовий свідчити в суді.

«Свідки Азаров, Захарченко, Якименко не повідомлялися судом у порядку міжнародної правової допомоги, а газета, в якій друкуються виклики, не виходить в Росії», – сказав Сердюк.

Крім того, захисники Януковича вкотре заявили, що мають нових свідків і хочуть, щоб суд їх допитав.

Своєю чергою представники сторони обвинувачення заявили, що суд ще в лютому визначився, які свідки мають бути допитані, але навіть цих свідків захисту адвокати Януковича не спроможні привести до суду.

Водночас головуючий у справі суддя Владислав Дев’ятко заявив: «Ми працюємо вже більше року, розглянуто сотні ваших клопотань, допитано понад 40 свідків з боку захисту та обвинувачення, суд вже був перейшов до стадії дебатів, потім повернувся до допиту свідків, яких захист спромігся забезпечити. Ми з вами узгодили дати і закінчуємо допит свідків, а саме - Азарова, Клюєва, Захарченка, Якименка, Лебедєва, Бернадського, Кобзаря, Ярощука та за бажанням допитаємо обвинуваченого Януковича».

При цьому суддя наголосив, що, згідно з ухваленим раніше рішенням, суд розпочне дебати.

«В іншій частині суд вважає, що суд забезпечив захисту можливість обґрунтувати будь-яку свою позицію, збільшувати кількість свідків суд на даний час потреби не вбачає. До 30 липня ми допитуємо свідків, а 30 липня проводимо судові дебати», - підкреслив Дев’ятко.

Після цього він закрив засідання, оголосивши перерву до 10.00 22 червня, через те, що адвокати Януковича не привели сьогодні жодного свідка.

Після засідання прокурор Руслан Кравченко заявив, що більше ніж півроку захисники Януковича не можуть забезпечити участь своїх свідків у засіданнях суду для проведення допитів.

Своєю чергою Сердюк вважає, що відмова суду долучити нових свідків захисту до розгляду справи означає, що суд перебуває під тиском.

«Коли суд відмовляє у допиті свідків, то це означає, що суд позбавлений незалежності, і що суду встановлено рамки, у які він має винести вирок, і що цей вирок судом уже складено», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у скоєнні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто в злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.

19 квітня 2018 р. суддя Дев’ятко вже оголосив судові дебати і прокурори навіть почали виголошувати промову в рамках дебатів, однак після демаршу захисників Януковича, які залишили зал судових засідань, прокурори припинили виголошувати промову, а на наступному засіданні суд прийняв рішення поновити допит свідків захисту.

6 червня суд знову виніс рішення про проведення дебатів, цього разу - 30-31 липня із резервною датою 1 серпня .