Український омбудсмен вимагає від влади РФ розблокувати доступ до політв’язнів

Український омбудсмен Людмила Денісова також просить надати контакти особи, яка приймає рішення по виконанню гарантій, наданих президентом Російської Федерації.

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова вимагає від влади Російської Федерації розблокувати доступ до українських політв’язнів, а також надати контакти від російської сторони уповноваженої приймати рішення.

Про це український омбудсмен повідомила УНІАН.

«Президент РФ Володимир Путін надав мені, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, повні гарантії на безперешкодний доступ до всіх українських політв‘язнів, які утримуються на території Російської Федерації і в тимчасово окупованому Криму.

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Про це було домовлено під час телефонної розмови між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ 9 червня, і підтверджено 21 червня», - наголосила Денісова.

«Вже два тижні я чекаю на реалізацію даних мені гарантій державними органами виконавчої влади РФ. На цю хвилину я не побачила жодного з утримуваних українців, до яких в мене гарантований безперешкодний доступ», - наголосила вона.

Вона зверталась до керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайна щодо розблокування реалізації цих гарантій.

«Хочу повідомити заступника голови АП – прес-секретаря пана Дмитра Пєскова, який неодноразово наголошував, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів. На жаль, моя колега Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова, не має повноважень прийняти рішення по моєму доступу до утримуваних громадян. Вона звертається за погодженням до невідомих мені органів і не отримує його!», - додала Денісова.

Вона просить надати контакти особи, яка приймає рішення по виконанню гарантій, наданих президентом Російської Федерації.

При цьому Денісова наголосила, що з її боку було зроблено все для того аби зустрітися із Романом Сущенком, але російська влада унеможливила цю зустріч.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Людмила Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

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13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір у першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спочатку відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова.

Після цього Москалькова разом із українським консулом відвідала Штиблікова.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова з «власної ініціативи», і її візит не узгоджений.

До сих пір Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.