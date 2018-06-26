Денісова пояснила російському омбудсмену, коли можна зустрітися з дезертиром Одинцовим

Вона пояснила, що омбудсмен РФ зможе побачити Одинцова тільки тоді, коли сама Денісова зустрінеться з громадянином України Романом Сущенком.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить свою російську колегу Тетяну Москалькову сприяти її візиту до засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

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«З метою синхронного і взаємного моніторингу прав утримуваних осіб я звернулася до уповноваженого Росії з нагальним проханням… сприяти моєму відвідуванню громадянина України Романа Сущенка, що зробить можливим її візит до Максима Одинцова (засудженого українським судом в «справі кримських дезертирів – ред.)», – написала Денісова на Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні Москалькова зустрілася з членами екіпажу корабля «Норд», яких українські прикордонники затримали в березні. У зв’язку з цим Денісова просить «надати безперешкодну можливість» членам екіпажу затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» прибути в генконсульство України в місті Ростові-на-Дону для її зустрічі з ними. 25 червня моряки оголосили голодування.

Крім того, Денісова просить Москалькову звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Як повідомляв УНІАН, колишні військовослужбовці Збройних сил України Олександр Баранов і Максим Одинцов були затримані 21 листопада 2016 року українськими правоохоронцями на адмінкордоні з анексованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити в російську армію.