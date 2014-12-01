Членство у НАТО для України на порядку денному не стоїть – Штайнмаєр

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF у неділю, 30 листопада, передає Радіо Свобода.

«Членство у НАТО для України наразі на порядку денному не стоїть, наскільки я можу судити. Я, щонайменше, не бачу Україну на шляху до НАТО», – зазначив Штайнмаєр.

Німецький міністр зазначив, що нинішній конфлікт з проросійськими бойовиками на Донбасі може зацікавити українських лідерів у політичний підтримці, яку дало б членство у НАТО.

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«Але ми мусимо залишатися реалістами. Ми перебуваємо у центрі небезпечного конфлікту. І те, що ми переживаємо є жахливим», – каже Штайнмаєр.

Франк-Вальтер Штайнмаєр каже, що «дипломатична відповідальність» вимагає від нього не роздмухувати полум’я, даючи надію на членство України у НАТО, проти чого виступає Росія.