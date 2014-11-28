У Раду внесли законопроект про вступ України в НАТО

Законопроект №1014-1 вніс член фракції "Блок Петра Порошенко" Тарас Батенко.

Законопроектом пропонується виключити із закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", пункт про те, що Україна є позаблоковою країною і доповнити статтю про засади зовнішньої пунктом про членство України в Організації Північноатлантичного договору".

«Проект Закону передбачає відмову від статусу позаблокової держави та на законодавчому рівні закріпити курс України в євроатлантичний простір», - сказано в пояснювальній записці до проекту закону.

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Такі ж зміни пропонується внести в закон "Про основи національної безпеки України".

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна повинна відмовитися від позаблокового статусу.

«Ми вже сьогодні поглиблюємо співпрацю з НАТО, працюємо над оперативною сумісністю Збройних сил України з арміями країн - членів Альянсу, будемо переорієнтуватися на натовські стандарти в просторі оборони і безпеки», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО.