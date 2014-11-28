У Раду внесли законопроект про вступ України в НАТО
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про відмову України від позаблокового статусу і про вступ до НАТО.
Законопроект №1014-1 вніс член фракції "Блок Петра Порошенко" Тарас Батенко.
Законопроектом пропонується виключити із закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", пункт про те, що Україна є позаблоковою країною і доповнити статтю про засади зовнішньої пунктом про членство України в Організації Північноатлантичного договору".
«Проект Закону передбачає відмову від статусу позаблокової держави та на законодавчому рівні закріпити курс України в євроатлантичний простір», - сказано в пояснювальній записці до проекту закону.
Читайте такожПорошенко хоче, щоб Україна подала заявку на членство в ЄС через п'ять років
Такі ж зміни пропонується внести в закон "Про основи національної безпеки України".
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна повинна відмовитися від позаблокового статусу.
«Ми вже сьогодні поглиблюємо співпрацю з НАТО, працюємо над оперативною сумісністю Збройних сил України з арміями країн - членів Альянсу, будемо переорієнтуватися на натовські стандарти в просторі оборони і безпеки», - сказав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, парафована 21 листопада Коаліційна угода чітко визначає курс України на вступ до НАТО.