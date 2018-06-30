Адвокат повідомив, що в Кремль надійшло два прохання про помилування Сенцова (відео)

За словами адвоката, Сенцов знаходиться в медсанчастині, і його стан стабільний.

Адвокат незаконно утримуваного в Росії українського політв'язня Олега Сенцова Дмітрій Дінзе заявив, що наразі до влади РФ доставлено два прохання про помилування Сенцова, але імена їхніх авторів не розголошує.

Про це повідомляє "Громадське".

"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели на анонімних умовах. Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили. Офіційно одне з прохань про помилування надійшло з Європи. І тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу озвучити", - повідомив адвокат.

Також захисник зазначив, що юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. Це може бути певна людина, якій не байдужа доля Сенцова.

"Це можуть бути відповідно і люди з-за кордону, і посадові особи. Обмежень за клопотанням про помилування немає", - підкреслив Дінзе.

Окрім цього, адвокат підтвердив, що Сенцов знаходиться в медсанчастині, і його стан стабільний.

"Я можу сказати, що як мені відомо, він зараз знаходиться в стані стабільному, він все так же знаходиться в медичній частині і, відповідно, загрози його станом поки немає. Що буде завтра і далі, звичайно, невідомо, тому що, як сказали лікарі, криза може настати в будь-який момент", - додав Дінзе.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

9 червня у телефонній розмові президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени двох країн Людмила Денісова і Тетяна Москалькова відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ з наміром, у першу чергу, відвідати в колонії Сенцова. Однак по сьогодні Денісовій під різними приводами відмовляли у наданні можливості побачитися з режисером.