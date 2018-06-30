Росія відповідальна за шість конфліктів у Східній Європі - Ющенко

Він зазначив, що на сьогодні в Східній Європі шість воєн – Нагірний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Придністров’я, Крим і Донбас і у кожної з цих воєн один агресор - РФ.

У Східній Європі наразі є шість геополітичних конфліктів, і у кожному з них агресором є Російська Федерація.

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Про це у передачі W Punkt польського ТБ Republika заявив третій президент України Віктор Ющенко, повідомляє Польське радіо. «Те, що відбувається сьогодні в Україні, – не просто внутрішня, національна проблема. Глибину цієї проблеми ми можемо зрозуміти, коли на початку аналізу нагадаємо, що сьогодні в Східній Європі шість воєн – Нагірний Карабах, Південна Осетія, Абхазія, Придністров’я, Крим та Донбас. Кожна з цих воєн має цього самого агресора – Російську Федерацію. Це не локальні конфлікти – це конфлікти геополітичні», – сказав Ющенко.

За його словами, говорячи про діалог на лінії Росія-США, треба мати на увазі одну дипломатичну обставину - Україна 1994 року добровільно відмовилася від ядерної програми, в обмін отримала гарантію непорушності кордонів. Але на сьогоднішній день Україна втратила 7% своєї території. У зв'язку з цим він зазначив, що в переговорах повинні взяти участь ті, «хто гарантував політику безпеки» – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай.

За словами Ющенка, «перший конфлікт з’явився на сході Європи 26 років тому і це був Нагірний Карабах, за рік це було Придністров’я. 10 років тому виник конфлікт у Грузії та Абхазії, чотири роки тому Росія почала окупацію Криму та Донбасу. Яким є дипломатичний висновок?

"Протягом 26 років європейська політика не змогла знайти адекватного інструменту протидії агресивній російській політиці, яка ніколи не буде мирно співіснувати з демократичною політикою Європи. Протягом 26 років ми не навчилися вирішувати конфлікти, які розпочинає Росія", - зазначив він.