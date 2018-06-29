Порошенко подякував лідерам ЄС за рішення щодо продовження санкцій проти РФ
Президент України Петро Порошенко висловив слова подяки лідерам Європейського Союзу за рішення щодо продовження санкцій проти Російської Федерації.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною», - зазначив він.
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Слова особливої подяки Порошенко висловив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президенту Франції Еммануелю Макрону «за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання Мінських домовленостей».
«Ціна за агресію і надалі зростатиме, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов'язання», - наголосив президент України.
«Вірю, що спільним фронтом ми зможемо примусити агресора поважати міжнародне право та забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України!» - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, лідери 28 країн-членів ЄС погодилися продовжити економічні санкції проти Росії за анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України ще на півроку - до 31 січня 2019 року.
"Лідери ЄС на Європейській Раді погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Довідка. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 липня 2018 року.