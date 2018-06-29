Порошенко подякував лідерам ЄС за рішення щодо продовження санкцій проти РФ

Слова особливої подяки український лідер висловив канцлеру Німеччини і президенту Франції.

Президент України Петро Порошенко висловив слова подяки лідерам Європейського Союзу за рішення щодо продовження санкцій проти Російської Федерації.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною», - зазначив він.

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Слова особливої подяки Порошенко висловив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель і президенту Франції Еммануелю Макрону «за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання Мінських домовленостей».

«Ціна за агресію і надалі зростатиме, якщо Росія продовжуватиме підривати мирний процес та ігнорувати свої зобов'язання», - наголосив президент України.

«Вірю, що спільним фронтом ми зможемо примусити агресора поважати міжнародне право та забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України!» - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, лідери 28 країн-членів ЄС погодилися продовжити економічні санкції проти Росії за анексію Криму та підтримку бойовиків на сході України ще на півроку - до 31 січня 2019 року.

"Лідери ЄС на Європейській Раді погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на шість місяців", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Довідка. У 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів спливає 31 липня 2018 року.