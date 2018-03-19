Відразу після виборів Путіна Росія почала військові навчання в окупованому Криму

Крім цього, навчання почалися у російських областях, прилеглих до українського кордону.

Росія 19 березня почала ракетні й артилерійські навчання в декількох регіонах, зокрема в анексованому нею Криму.

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Також навчання почалися у підтримуваних Москвою сепаратистських регіонах Грузії Абхазії та Південній Осетії, а також у російських областях, прилеглих до українського кордону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

У військовому відомстві заявляють, що в навчаннях задіяні близько 8 тис. військовослужбовців і майже півтори тисячі одиниць військової техніки, включаючи системи залпового вогню.Навчання триватимуть місяць.

У Києві неодноразово називали актом агресії посилення російської військової присутності в анексованому Криму. Свою стурбованість у зв’язку з проведенням російських навчань на півострові і нарощуванням сил на кордонах також висловлювали країни Заходу.