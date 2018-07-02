Американські політтехнологи займаються підготовкою Бойка до виборів - ЗМІ

У роботі щодо Бойка американці відповідають за стратегію кампанії та роботу з електоратом.

До президентської кампанії лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка спільно готують американські та українські політтехнологи.

Про це повідомляє "Українська правда".

Бойка зараз ведуть одразу дві групи спеціалістів – українські технологи з "Центру політичних рішень" та американці з компанії "Сlearpath strategies".

"Американці мають класний досвід, вони постійно пропонують інновації, але не мають розуміння українських реалій. Через це ми взяли ще наших політтехнологів, які приземляють їх, – і виходить дуже красиво", – пояснює джерело в "Опоблоці".

Бойка ведуть одразу троє американських технологів: Девід Блюстоун, Джон Гарретт, та Кейт Маккартні.

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Блюстоун спеціалізується на створенні стратегій, розробці та аналізі фокус груп.

Гарретт працює над репутацією політиків і корпоративних клієнтів. Його профіль – брендування, слогани, повідомлення для цільових аудиторій.

Кейт Маккартні спеціалізується на детальному вивченні виборців та аналізі громадської думки.

У роботі щодо Бойка американці відповідають за стратегію кампанії та роботу з електоратом.

Натомість українські технологи, за даними УП, курують імідж клієнта, розробляють меседжі та слогани – їх робота сфокусована на самому кандидатові.

Водночас сам лідер фракції "Опоблок" переконує, що поки що до виборів президента не готується.

"Це питання поки не обговорюється", – запевняв Бойко.