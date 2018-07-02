Американські політтехнологи займаються підготовкою Бойка до виборів - ЗМІ
До президентської кампанії лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка спільно готують американські та українські політтехнологи.
Про це повідомляє "Українська правда".
Бойка зараз ведуть одразу дві групи спеціалістів – українські технологи з "Центру політичних рішень" та американці з компанії "Сlearpath strategies".
"Американці мають класний досвід, вони постійно пропонують інновації, але не мають розуміння українських реалій. Через це ми взяли ще наших політтехнологів, які приземляють їх, – і виходить дуже красиво", – пояснює джерело в "Опоблоці".
Бойка ведуть одразу троє американських технологів: Девід Блюстоун, Джон Гарретт, та Кейт Маккартні.
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Блюстоун спеціалізується на створенні стратегій, розробці та аналізі фокус груп.
Гарретт працює над репутацією політиків і корпоративних клієнтів. Його профіль – брендування, слогани, повідомлення для цільових аудиторій.
Кейт Маккартні спеціалізується на детальному вивченні виборців та аналізі громадської думки.
У роботі щодо Бойка американці відповідають за стратегію кампанії та роботу з електоратом.
Натомість українські технологи, за даними УП, курують імідж клієнта, розробляють меседжі та слогани – їх робота сфокусована на самому кандидатові.
Водночас сам лідер фракції "Опоблок" переконує, що поки що до виборів президента не готується.
"Це питання поки не обговорюється", – запевняв Бойко.