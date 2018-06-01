Опозиційний блок ініціюватиме істотне збільшення виплат при народженні дитини - Бойко

Допомога при народженні дитини істотно зросте, як тільки Опозиційний блок сформує більшість у Верховній Раді. Про це співголова Опозиційного блоку Юрій Бойко заявив під час робочої поїздки в Київську область, де відвідав дитячий будинок сімейного типу в с. Велика Мотовилівка.

Опозиційний політик вважає, що держава повинна істотно збільшити підтримку одиноких матерів, дітей-інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

«Потрібно також істотно збільшити виплати при народженні дитини. Сьогодні при народженні першої, другої і третьої дитини дають по 40 тисяч гривень, тоді як ще кілька років тому давали по 40, 60 і 120 тисяч відповідно. І, до речі, з урахуванням курсу долара, це були хоч якісь гроші», - зазначив Юрій Бойко.

Він підкреслив, що Опозиційний блок ініціюватиме істотне збільшення виплат при народженні дитини. «Як тільки ми сформуємо більшість у парламенті, ми будемо ініціювати збільшення виплат при народженні першої дитини до 100 тисяч, другого - 200 тисяч, третьої - 300 тисяч гривень. І це вже буде реальна допомога молодим сім'ям», - зазначив Співголова партії.

Юрій Бойко додав, що питання збільшення народжуваності - одне з найбільш актуальних для українців. «Сьогодні потрібно підтримати батьків, які виховують дитину, і це завдання держави, про яку не треба згадувати тільки напередодні Дня захисту дітей, про це треба пам'ятати завжди. У країні проживають 70 тисяч дітей-сиріт і 250 тисяч дітей-переселенців. Це категорії, які потребують особливої уваги та допомоги. Необхідно зробити все можливе, щоб ці діти не відчували себе зайвими в країні. І тому ми домовилися з людьми, які займаються дитячими сімейними будинками, вони нададуть перелік найбільш актуальних проблем, а наша фракція внесе відповідний законопроект у парламент, щоб допомогти цим людям», - сказав він.

Юрій Бойко зазначив, що завданням держави є зробити все можливе, щоб надати максимальну підтримку людям, які виховують дітей, що залишилися без батьків.

«Сьогодні цих людей турбують чисто життєві питання - транспорту, оформлення пільг та субсидій, питання житла. Завдання держави - дати на них відповіді», - додав опозиційний політик.

Юрій Бойко зазначив, що будинки сімейного типу - найкращі для виховання дітей. «Головна перевага дитячого будинку сімейного типу - це те, що діти відчувають себе в сім'ї. Політика в цьому питанні повинна бути дуже виваженою. Не повинно бути так, що закриють всі інтернати, всіх розженуть, куди подінуть дітей, вчителів - на вулицю. Треба крок за кроком втілювати програми розвитку будинків сімейного типу. Я впевнений, що за цим майбутнє. Такі будинки створюють сімейний затишок і надають дітям захист, якої вони потребують», - підсумував співголова Опозиційного блоку.