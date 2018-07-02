Сенцова з 8 червня годують сумішшю невідомого складу - Денисова

За словами омбудсмена, з РФ надходить дуже суперечлива інформація щодо стану здоров'я Сенцова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявляє, що незаконно засудженого в РФ Олега Сенцова з 8 червня годують якоюсь сумішшю.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час зустрічі керівництва Верховної Ради напередодні 20-го саміту Україна-ЄС з послами країн Євросоюзу в Україні та головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі.

«У мене є така підозра, і не тільки підозра, а є факт. Я хочу зараз, щоб ви всі побачили цей лист, у якому (Михайло) Федотов, керівник ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, там чітко він пише, що з 8 червня Олега Сенцова годують якоюсь сумішшю. Ми не знаємо склад цієї суміші, що там саме, які там складові», - сказала омбудсмен, звертаючись до європейських дипломатів.

За словами Денісової, надходить дуже суперечлива інформація щодо стану здоров'я Сенцова, який 14 травня оголосив голодування. «Тому я хотіла на власні очі побачити. Консула не пускають і жодного разу не пустили», - наголосила вона.

Як заявила уповноважений, українських полів’язнів просто переховують у РФ, і наразі невідомо, що відбувається із Сенцовим.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

Однак Денісову не пустили до жодного з українців, ув’язнених у Росії.