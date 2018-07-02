Денісова пообіцяла Росії дзеркальну відповідь на недопуск до українських політв'язнів

Денісова наголосила, що Росія порушила домовленості щодо її відвідин українських політв'язнів, і її не допустили до жодного з них.

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова наполягатиме на тому, аби допуск російського омбудсмена до тих громадян, яких хоче відвідати російська сторона, відбувався лише на основі «дзеркальності, синхронності та взаємності».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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«По іншому ніяк не може бути», - наголосила Денісова.

Денісова зазначила, що Росія порушила домовленості щодо її відвідин українських політв'язнів, і її не допустили до жодного з них.

Ключова мета моєї поїздки була в тому, щоб переконати всіх наших політв'язнів, що ми за них боремося. І я думаю, що вона була досягнута... ми боремося за них і поборемо”, - сказала омбудсмен.

«Я продовжую роботу щодо створення «дорожньої карти». Вони говорили про якісь меморандуми, якісь графіки, у яких, починаючи, наприклад, з серпня, а може, з вересня, почнемо відвідувати наших громадян. У нас голодує чотири. Якщо вони забули про це, то ми про це не забули», - сказала Денісова.

Вона додала, що цю роботу намагатимуться зробити терміново, аби її було допущено до усіх українських політв'язнів.