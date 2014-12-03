Правозахисники не можуть назвати відповідальну за використання заборонених снарядів сторону

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН сказав виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

"Я можу сказати про те, що урядові органи підтверджують, що є багато такого озброєння, як касетні бомби, у їхніх арсеналах на складах. Це не заперечується", - сказав Рот.

При цьому він наголосив, що організація може продемонструвати, що касетні бомби "прилетіли з того боку, який знаходиться під контролем урядових сил і, принаймні, це можна довести тим, що деякі бомби не долетіли, і вони залишились на тій території, яка контролюється Україною. Ми аналізували зону ураження, аналізували напрямок, з якого летіли ці бомби, ми говорили зі свідками, не з одним, а декількома, які бачили, як це озброєння запускалося з тої території, яка контролюється Україною".

Читайте такожБойовики вперше застосували на Донбасі РСЗВ "Ураган" з касетними боєприпасами - експерт (фото)За його словами, з'являлися звинувачення в тому, що ті залишки від касетних бомб могли були підкинуті пізніше, але, на переконання Рота, "це фактично за тих умов було б неможливо зробити".

"У багатьох випадках, де ми підтверджуємо використання касетних бомб, ми не могли встановити, хто використовував ці бомби. Таким чином цілком можливо, що в багатьох цих задокументованих випадках це озброєння використовували антиурядові сили, сепаратисти або російські війська, але ми не могли чітко встановити відповідальність сторін в усіх випадках", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна заперечує застосування силами АТО касетних боєприпасів на Донбасі.

Зокрема, в РНБО заявляли, що востаннє Україна отримувала касетні боєприпаси у 1991 році, а знайдені в зоні АТО уламки таких бомб мають маркування з датою випуску 16.06.2003 року.